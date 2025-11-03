Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Educação
Notícia

Por meio de realidade virtual, uma incrível imersão na missão jesuítica de São Miguel

Professor do Colégio Anchieta recebe distinção por projeto que possibilita "visita" ao aldeamento que chegou a reunir 7 mil indígenas entre os séculos 17 e 18

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS