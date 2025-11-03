Por meio de realidade virtual, uma incrível imersão na missão jesuítica de São Miguel

Personagens fazem parte da interação. Colégio Anchieta / Reprodução

É como voltar no tempo. Imagine fazer uma imersão na missão jesuítica de São Miguel do século 17 e 18, período em que o aldeamento chegou a reunir cerca de 7 mil indígenas naquela área, no Rio Grande do Sul.

Isso é possível graças ao trabalho do professor Renato Martins Júnior, do Colégio Anchieta, de Porto Alegre.

Por meio de realidade virtual, os estudantes têm acesso a uma experiência guiada em primeira pessoa. A narrativa é conduzida por uma personagem adolescente que apresenta construções, costumes e léxico guarani, com linguagem acessível ao público infantil.

A cruz missioneira, a partir da visão de realidade virtual. Colégio Anchieta / Reprodução

Renato recebeu o prêmio de melhor dissertação no Simpósio sobre Realidade Virtual e Aumentada (SVR) 2025, realizado em Salvador (BA). O estudo, desenvolvido no mestrado em Computação Aplicada da Unisinos, criou a experiência em VR para ensinar a história das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul a partir do cotidiano dos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental.

O experimento foi feito com 130 crianças do Ensino Fundamental I, com flexibilização e incentivo institucional durante o processo de pesquisa.

- A estrutura que o Colégio me deu foi decisiva. Foi ali que a pesquisa pôde existir de verdade - afirma o professor, responsável pela disciplina de Pensamento Computacional do 6º ano ao Ensino Médio.

O desenvolvimento do ambiente virtual foi realizado em parceria com equipes de pós-graduação em Computação Aplicada e de graduação em Jogos Digitais da Unisinos, incluindo estudantes de iniciação científica. Além do prêmio no SVR, o trabalho também gerou nova publicação no SBGames – maior evento acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital –, a partir do artigo sobre a construção do software educacional.

A ideia é que, durante o doutorado do professor, o projeto seja ampliado, e o acesso á experiência chegue a outras escolas públicas e privadas.



