"Pior retrocesso ambiental de sua história": entidades ambientais pedem manutenção de vetos de Lula no "PL da Devastação"

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Câmara dos Deputados aprecia nesta quinta-feira (27) os vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (Lei nº 15.190/2025), chamada por cientistas de “PL da Devastação”. As principais redes ambientais do Brasil lançaram um manifesto pedindo ao Congresso que mantenha as medidas retiradas da pauta pelo presidente Lula.
O grupo de redes ambientais, que reúne 12 organizações, pede que o Congresso mantenha os vetos de forma integral: "Manter os vetos de Lula é crucial para impedir o esvaziamento do licenciamento ambiental, o principal instrumento de prevenção de danos ambientais do país, criado há mais de quatro décadas pela Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981", diz um trecho do documento.
Conforme o grupo, caso o Congresso derrube os vetos de Lula, passará a ser lei no país o autolicenciamento amplo e geral, "com elevado número de licenças emitidas num mero apertar de botão". Outros pontos levantados pela rede são a possibilidade de realização de empreendimentos em zonas ambientalmente sensíveis e o aumento do risco de desmatamento, queimadas e desastres naturais.
