Parceria binacional entre Bagé e Rivera vai promover serviços de saúde em comunidade rural na fronteira dos dois países

Serão oferecidos atendimentos médicos, odontológicos e de orientação em saúde. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma parceria binacional entre a cidade de Bagé, e o departamento de Rivera, no lado uruguaio, vai promover serviços de saúde na comunidade de Serrilhada (como é conhecida no Brasil) ou Cerrillada (no Uruguai). A localidade rural situa-se diretamente na fronteira entre os dois países.

A iniciativa prevê que, semanalmente durante um mês, sejam oferecidos atendimentos médicos, odontológicos e de orientação em saúde, com as duas cidades alternando a responsabilidade pelos procedimentos.

Leia Mais Estátua de Jango será inaugurada na próxima semana em Porto Alegre

A formalização da parceria ocorrerá nesta terça-feira (25) e envolverá a Prefeitura de Bagé, o Ministério da Saúde do Uruguai, a Direção Departamental de Saúde de Rivera, a Administração dos Serviços de Saúde do Estado do Uruguai (ASSE), a Intendência de Rivera e a Rede de Atenção Primária do Uruguai (RAP).

— Quem convive na fronteira sabe que no seu cotidiano não tem barreiras. Vivemos na fronteira como se fosse um só território. Temos que incorporar esses serviços. É inadmissível que uma unidade de saúde atenda só um lado, é uma só comunidade — afirmou o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi.

Esta não é a primeira iniciativa do gênero na região. Em junho, foi formalizado um convênio entre o Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé (Daeb) e a estatal uruguaia Obras Sanitarias del Estado (OSE), que garantiu acesso à água potável para cerca de 30 famílias brasileiras da localidade que nunca haviam tido acesso a uma rede regular de água encanada.

Calendário Assistencial Binacional: