Paralisação dos EUA se torna a mais longa da história americana

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O shutdown que o governo americano enfrenta completou, nesta quarta-feira (5), 36 dias, tornando-se a paralisação mais longa da história dos Estados Unidos.

Esta é a 15ª interrupção de serviços desde 1981 e supera o recorde anterior, registrado durante o primeiro mandato de Donald Trump, quando o governo ficou paralisado por 35 dias, entre o fim de 2018 e o início de 2019.

A medida entrou em vigor em 1º de outubro, após o Congresso americano não conseguir aprovar a lei orçamentária para o financiamento federal, votação que ocorre anualmente. Como consequência, uma série de serviços públicos foi afetada.

Milhões de americanos deixaram de receber benefícios de programas governamentais. De acordo com a CNN Internacional, aproximadamente 1,4 milhão de funcionários federais não receberam seus salários, embora muitos continuem trabalhando.

Segundo a ABC News, 42 milhões de americanos que dependem dos benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) ficaram vulneráveis com o fim do financiamento.

Aeroportos dos EUA também enfrentam atrasos devido à escassez de pessoal, uma vez que milhares de controladores de tráfego aéreo estão trabalhando sem receber.

A grande preocupação de parte da população e de governantes são os impactos econômicos que a paralisação pode gerar. O último shutdown, por exemplo, resultou em uma perda de US$ 3 bilhões. Economistas ouvidos pela imprensa americana projetam que, mesmo que a paralisação termine na próxima semana, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real sofrerá uma desaceleração de aproximadamente 1,15 ponto percentual no quarto trimestre.