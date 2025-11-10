"Para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho", diz presidente da COP30

André Corrêa do Lago e Mukhtar Babayev durante a passagem de comando da conferência. Ueslei Marcelino / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), o embaixador André Corrêa do Lago, reafirmou a importância do multilateralismo em seu discurso de abertura do evento. O diplomata lidera as negociações e agendas da conferência, que ocorre de 10 a 21 de novembro em Belém (PA).

— Apesar dos retrocessos recentes, as condições de vida das populações em todo o mundo podem, e devem, continuar a melhorar. A ciência, a educação e a cultura são o caminho que temos que seguir. E, para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho — afirmou no seu discurso.

Corrêa do Lago citou o Protocolo de Montreal e o Acordo de Paris como exemplos de agendas ambientais bem-sucedidas fruto de negociações multilaterais e citou os caminhos para trabalhar uma efetiva COP30.

— A agenda de ação vai mostrar muitos caminhos. Esta, portanto, é uma COP de implementação. Espero que também seja lembrada como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima com a economia, com as atividades, com a criação de emprego. E, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência.