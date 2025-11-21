Países não chegam a consenso sobre documento final e COP30 entra na prorrogação

Belém sediou, por duas semanas, a COP30. Mauro PIMENTEL / AFP

Por falta de consenso, a COP30 entrou no período de prorrogação. Oficialmente, a conferência da ONU sobre Mudança Climática deveria ter terminado às 18h desta sexta-feira (21).

Mas, devido às divergências entre as partes (países ou blocos, como a União Europeia), o documento final está atrasado. Não é incomum que isso ocorra. Em Baku, por exemplo, a COP29, no ano passado, o texto final só foi compactuado depois de mais de 30 horas do tempo regulamentar.

A Cúpula dos Líderes e a COP30, em Belém, reuniram, durante duas semanas e meia, chefes de Estado e governo, ministros de Meio Ambiente, negociadores e diplomatas. Uma vez que todo o pacote de instrumentos para limitar o aquecimento global a no máximo 1,5°C (em referência ao período pré-industrial) já é conhecido, essa conferência, realizada 10 anos depois do Acordo de Paris, ficou conhecida como a COP da implementação.

No entanto, as velhas divergências reapareceram. Um tema que não era central nas discussões, a redução ou abandono gradual dos combustíveis fósseis, se tornou fundamental à medida em que essa expectativa foi criada pela fala de alguns líderes, como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a inclusão da intenção em um rascunho apresentado nos últimos dias. A reação crítica de países produtores e exportadores de petróleo, liderados por Arábia Saudita, fez a presidência da COP30, exercida pelo Brasil, recuar. Na manhã desta sexta-feira (21), um novo rascunho circulou entre jornalistas - já sem a referência à exclusão dos fósseis. A resposta, dessa vez, veio dos países que desejam um documento mais ambicioso, como França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica e, entre os latinos, a Colômbia.

O impasse não se restringe a esse tema, outros três tópicos têm dificultado o consenso nas salas de negociação: lacuna de ambição das metas de emissão dos países (NDC); medidas unilaterais de comércio; financiamento para adaptação climática.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, pediu cooperação entre países e convocou um “mutirão” para destravar impasses em Belém. Ele disse que, se não houver acordo, todos vão perder.