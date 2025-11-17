Os desejos do "Papai Noel Sustentável" para a COP30

Sustaina Santa Claus é um personagem recorrente nas COP. Ele diz ter visitado 10. Este colunista o encontrou em todas as recentes em que esteve presente - Dubai, Baku e, agora, Belém. "Sustaina" é a abreviatura de "Sustainable" ("Sustentável"). Santa Claus, você sabe, é o Papai Noel.
O Sustaina Santa Claus é, na verdade, Phillip McMaster, um ativista ambiental canadense. Quando o encontrei, na área dos pavilhões dos países da COP30, ele disse que esta é sua segunda vez no Brasil. Quando pedi uma foto, ele fez questão de pegar o saco no qual carrega um panda de pelúcia ("The Low Carbon Panda") e um galo de brinquedo ("Roger"), símbolos de suas campanhas para reduzir a pegada de carbono e "acordar" a sociedade, respectivamente.
Acostumado que está a receber cartas de crianças, desta vez, o Papai Noel sustentável escreveu uma delas, direcionada à humanidade, com o desejo de um futuro mais verde e no qual a sociedade civil se envolva nas discussões e ações climáticas.