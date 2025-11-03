Onde Eduardo Leite ficará hospedado durante a COP30, em Belém

Governador Eduardo Leite. Mauricio Tonetto / Divulgação

O governador Eduardo Leite ficará hospedado na Vila COP, espaço construído especialmente para hospedar participantes da conferência do clima, a COP30, que começa na próxima segunda-feira (10), em Belém.

O convite para ficar no local, segundo o Piratini, partiu do governador do Pará, Helder Barbalho.

Leite também já definiu as datas em que estará em Belém: 11 e 12 de novembro, ou seja, no segundo e terceiro dias da COP30. O governador vinha expressando o desejo de participar da conferência, mas as datas de sua presença na COP dependiam de compromissos e eventuais participações de Leite em eventos na própria conferência. A crise de hospedagem em Belém, com preços exorbitantes de hotelaria, também tornou mais complexa a operação logística.

A Vila COP foi entregue nesta segunda-feira (3), faltando uma semana para o início da conferência. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará, é resultado de um investimento de R$ 200 milhões da Itaipu Binacional.

O espaço tem 19 mil metros quadrados de área total e fica ao lado do Parque da Cidade, local da COP30. O complexo é formado por seis blocos — cinco destinados à hospedagem, com 405 suítes modernas, e um voltado para áreas de serviço. Também conta com lobby, maleiro, escritórios, salas de reunião, academia, vestiários, quiosques de artesanato e souvenirs, além de restaurante, bar-café e áreas de conveniência, oferecendo conforto e praticidade aos visitantes.

Após o encerramento da COP30, a Vila COP será transformada em um centro administrativo estadual.