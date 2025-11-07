"O Rio Grande do Sul claramente sofre os efeitos das mudanças do clima", diz ministro Wellington Dias, na COP30

É um momento de decisões dramáticas para a humanidade. Temos de fazer uma escolha. O Rio Grande do Sul, por tudo que viveu, claramente, sofre os efeitos das mudanças do clima. À medida que esquenta o planeta, temos gelo nas cordilheiras antes do tempo. Temos todos os fatores, falamos de El Niño, La Niña, enfim, que coloca uma alteração em relação ao passado. E isso leva a situações que têm um custo de vidas humanas, têm um custo econômico e social. Não é só no sul do Brasil, ela acontece na Amazônia. Lembro os incêndios no Centro-Oeste, enchentes, secas no Nordeste. Mas não é só no Brasil, é no mundo. A decisão, a declaração de Belém, precisa não só avançar nos termos, mas também nas condições de efetividade. Na prática, de modo simples: de onde vem o dinheiro para fazer todo o plano acontecer. É sobre isso. No Rio Grande do Sul, há o problema do excesso de chuva e da estiagem. Eu acompanho como ministro, já foram três ciclos de seca, com oito ciclos de enchentes, ciclones. Repito: há prejuízos não apenas sociais e econômicos, mas às vidas. Temos de tomar aqui uma decisão intergeracional. A geração que está viva tem de cuidar do planeta Terra, da casa-mãe ou então, como se diz lá no meu Nordeste, vai se chegar a uma elevação de temperatura tão grande que vai morrer muita gente sapecada.