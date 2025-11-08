O que nove estudantes do RS farão na COP30

Evento ocorre entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). Raimundo Pacco/COP30 / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nove estudantes da rede estadual do Rio Grande do Sul participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém (PA). A delegação será liderada pela secretária da Educação, Raquel Teixeira, e acompanhada por servidores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Os jovens, de várias regiões do Estado, também integram o Conselho de Participação Estudantil, isto é, são representantes eleitos pelo programa de protagonismo juvenil da Seduc. Durante o evento, eles participarão de painéis e demais atividades, além de apresentarem a Declaração da Juventude Gaúcha pelo Clima.

A delegação da Seduc também será responsável por ministrar diferentes painéis ao longo da programação da COP30, contribuindo para os debates e para a construção da agenda global sobre mudanças climáticas.

De acordo com a Secretaria, a presença da Seduc na COP30 visa apresentar as medidas práticas implementadas pela Rede Estadual. Entre elas, estão o planejamento estratégico para coordenar as escolas em situações de crise – por meio dos Planos de Contingência Escolar (Plancon Escolar) —, as políticas emergenciais e os projetos de reconstrução, que envolvem a criação de instituições de ensino cada vez mais resilientes.