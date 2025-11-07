O que disse o enviado do papa Leão à COP30, em Belém

Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Você deve lembrar do nome do enviado da Santa Sé à COP30: Pietro Parolin. Era o cardeal favorito nas bancas de apostas no conclave para se tornar o sucessor do papa Francisco.

Pois o cardeal italiano Parolin é o secretário de Estado do Vaticano, cargo equivalente a de ministro de Relações Exteriores, no pontificado de Leão XIV (ele já estava no posto durante a "gestão" de Francisco).

Parolin abriu a plenária desta sexta-feira (7) na Cúpula dos Líderes, em Belém, enviando uma mensagem do Pontífice.

— Se vocês querem cultivar a paz, cuidem da Criação. Existe uma clara ligação entre a construção da paz e a custódia da Criação - disse Parolin. - Se, por um lado, nestes tempos difíceis, a atenção e a preocupação da comunidade internacional parecem concentrar-se principalmente nos conflitos entre as nações, por outro lado, cresce também a consciência de que a paz é ameaçada também pela falta de respeito pela Criação, pela pilhagem dos recursos naturais e pelo progressivo declínio da qualidade de vida devido às alterações climáticas.

Devido à sua natureza global, continua a mensagem do Papa, esses desafios colocam em risco a vida de todos neste planeta e, portanto, exigem cooperação internacional e um multilateralismo coeso e capaz de olhar para o futuro, que coloque no centro a sacralidade da vida, a dignidade de cada ser humano dada por Deus e o bem comum.

Leão XIV disse que a COP30 deve se tornar "um sinal de esperança".

— Em um mundo em chamas, tanto pelo aquecimento global quanto pelos conflitos armados, esta conferência deve se tornar um sinal de esperança, através do respeito demonstrado pelas ideias alheias na tentativa coletiva de buscar uma linguagem comum e um consenso, deixando de lado interesses egoístas, tendo em mente a responsabilidade uns pelos outros e pelas gerações futuras.