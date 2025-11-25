O que a imprensa internacional está dizendo sobre a prisão de Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. Gabriela Biló/Folhapress / .

Tão logo saiu a notícia do trânsito em julgado do processo de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe, além da decisão do imediato cumprimento da pena imposta aos integrantes do núcleo crucial da trama, a imprensa internacional já noticiava o fato da política brasileira.

Sob o selo de "breaking news", a CNN Internacional afirmou: "Tribunal brasileiro ordena que Bolsonaro comece a cumprir pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe".

Notícia da CNN Internacional. CNN / Reprodução

O tradicional jornal americano The New York Times publicou: "Bolsonaro começará a cumprir pena de 27 anos por conspiração golpista."

Destaque do The New York Times. The New York Times / Reprodução

Também dos Estados Unidos, The Guardian estampou em sua página principal: "Jair Bolsonaro é condenado a iniciar pena de 27 anos de prisão por conspiração para golpe de Estado no Brasil".

Destaque para a pena do ex-presidente. The Guardian / Reprodução

O espanhol El País destacou em manchete que o ex-presidente cumprirá pena na sede da Polícia Federal (PF), por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: "Bolsonaro começa a cumprir sua sentença de 27 anos na delegacia de polícia de Brasília onde está detido".

Jornal espanhol El País. El País / Reprodução

O argentino La Nación também registrou o fato: "O Supremo Tribunal Federal mantém a condenação de Bolsonaro e abre caminho para que ele comece a cumprir 27 anos de prisão".

La Nación / Reprodução

Outro jornal portenho, Clarín, ressaltou que a decisão de Moraes ocorreu após a defesa do ex-presidente renunciar ao direito de apresentar novos recursos: "Supremo Tribunal Federal mantém sentença de 27 anos de prisão contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado".

Argentino Clarín. Clarin / Reprodução

Por fim, o francês Le Figaro escreveu: "Os últimos recursos de Jair Bolsonaro foram rejeitados e ele terá que cumprir sua pena de 27 anos de prisão".