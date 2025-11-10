O pavilhão de cada país na COP30 mostra a expressão do seu poder de influência; veja fotos

Pavilhão do governo brasileiro na COP30. Rodrigo Lopes / Agência RBS

O pavilhão de cada país na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é a expressão de seu soft power. Cada um busca se mostrar como um país que respeita o meio ambiente, luta para conter as mudanças climáticas e está a favor de uma transição energética justa.

O pavilhão do Brasil, do ponto de vista arquitetônico, repete a estética da COP29, de Baku. A China tem um grande espaço, correspondente ao tamanho de sua delegação (300 pessoas). Arábia Saudita, que há décadas vem boicotando o regime do clima, também tem amplo espaço.

Pavilhões menores como o da Austrália e da Alemanha mostram que, em geral, tamanho não necessariamente espelha o tamanho do esforço por um mundo mais sustentável.