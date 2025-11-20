O futuro da COP30: incêndio joga conferência em cenário de indefinições

Fogo começou na parte reservada aos pavilhões dos países. AFPTV / AFP

O incêndio que atingiu a área de decisões da conferência do clima, em Belém, jogou a COP30 em um cenário de grandes indefinições.

O fogo teve início próximo ao pavilhão da East African Community, em uma das extremidades da área reservada às nações. A origem, segundo as primeiras avaliações, teria sido um curto-circuito.

O fogo foi controlado em seis minutos, segundo o governo, mas o choque e a desolação entre os participantes duraram bem mais. A energia elétrica foi cortada, e as labaredas provocaram um rombo na lona que cobre o pavilhão. O serviço médico da COP30 atendeu 13 pessoas por inalação de fumaça. Na correria para abandonar o local, muitas pessoas deixaram no interior da Blue Zone itens pessoais como passaportes, muletas e computadores.

As cenas correram o mundo imediatamente, prejudicando a imagem do evento, menos de uma semana depois de a ONU ter alertado o Brasil sobre riscos à exposição elétrica nos pavilhões, no documento em que reclamara da falta de segurança, após a tentativa de invasão de manifestantes indígenas.

Às 15h28min, a ONU anunciou a devolução da Blue Zone às autoridades brasileiras. Na prática, a área deixou de ser uma zona internacional, para que bombeiros fizessem o rescaldo, e a perícia buscasse as causas do incêndio.

O fogo não atrapalha a negociação política em si, mas não ajuda. O diálogo foi paralisado e só deve se retomado nesta sexta-feira.