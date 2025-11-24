"O Brasil desafiou Trump e venceu", diz jornalista do New York Times

Encontro de negociações entre Trump e delegação brasileira. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O The New York Times, um dos jornais mais influentes do mundo, publicou uma análise do ex-correspondente do veículo no país intitulada "O Brasil desafiou Trump e venceu".

A reportagem desta segunda-feira (24) é assinada por Jack Nicas, que atualmente chefia a sucursal do NYT na Cidade do México. Ele analisa os recentes desdobramentos envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Jair Bolsonaro — que teve sua prisão preventiva decretada no sábado (22) após tentar violar a tornozeleira eletrônica.

Leia Mais Primeira Turma mantém por unanimidade a prisão preventiva de Bolsonaro

Logo no início, o texto recupera a resposta que Trump deu a jornalistas ao ser informado sobre a prisão no sábado:

— Que pena — disse, sem fazer qualquer outro comentário.

A análise recorda que, em julho, Trump enviou uma carta — descrita pelo texto como "furiosa" — a Lula, exigindo que autoridades retirassem as acusações contra Bolsonaro. Paralelamente, o presidente americano impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras (parte das quais já foram retiradas) e aplicou sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o correspondente, a tentativa de Trump de intervir no Brasil "foi uma manobra extraordinária para influenciar o caso jurídico mais importante de um aliado em décadas, usando algumas das ferramentas mais poderosas à sua disposição. Mas as instituições brasileiras o ignoraram completamente. A aparente capitulação do Sr. Trump demonstra que seus esforços foram basicamente em vão".

A publicação também destaca que as tarifas americanas sobre produtos brasileiros tiveram um efeito contrário aos interesses dos EUA, pressionando os preços internos. "Lula — um líder da esquerda latino-americana — saiu do conflito com Washington ainda mais forte politicamente do que quando entrou", afirmou o jornal.

Leia Mais Cartel supostamente liderado por Nicolás Maduro é incluído em lista de grupos terroristas dos EUA; entenda