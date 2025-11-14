Número 1 da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, é neto do gaúcho Osvaldo Aranha

Extremamente acessível em outras Conferências das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o embaixador André Correa do Lago, agora presidente da COP30, tem tido pouco tempo para entrevistas. Costuma concentrar as falas com jornalistas ao final do dia, em coletivas de imprensa. Mas circula como pop star pelos corredores da Blue Zone.
É parado a todo momento para fotos. O mais experiente embaixador brasileiro em temas ambientais, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, é neto de outro famoso expoente da diplomacia nacional: o gaúcho Osvaldo Aranha.
Do Alegrete, Aranha presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU em 1947 e teve papel crucial na partilha da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel.