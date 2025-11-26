Nicolás Maduro ergue espada de Simón Bolivar em discurso contra os EUA

Ato ocorreu nesta terça-feira (25) em Caracas, capital venezuelana. FEDERICO PARRA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com uma espada em punho, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez críticas às investidas dos Estados Unidos contra seu governo. O ato ocorreu nesta terça-feira (25) durante evento do bicentenário da entrega da espada do Peru, que teria sido usada por Simón Bolívar nas lutas contra a coroa espanhola pela independência das Américas.

Vestindo uniforme militar, Maduro discursou para milhares de participantes de uma marcha contra o "imperialismo" em Caracas. Segundo o presidente, o país enfrenta há 17 semanas um período de "agressão imperialista, guerra psicológica e loucura hegemônica".

Desde setembro, as forças militares dos EUA vêm realizando manobras e ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe, resultando em pelo menos 80 mortes.