Nem Bolsonaro nem Lula, o que falta ao Brasil é uma terceira via

A prisão de Jair Bolsonaro não é apenas uma oportunidade para a direita se reposicionar. O que falta ao Brasil é uma uma terceira via.

As pesquisas Quaest vem demonstrando, de forma seriada, uma fissura no cenário político brasileiro: há um espaço crescente para uma alternativa, de esquerda, centro ou direita, em 2026.

Segundo levantamento do último dia 13, 24% dos eleitores afirmam que o melhor resultado seria a vitória de um candidato que não estivesse ligado nem a Lula nem a Bolsonaro. É a maior fatia isolada entre todas as alternativas apresentadas, superando inclusive a preferência expressa por Lula (23%) e por um eventual retorno eleitoral de Bolsonaro (15%).

Há uma fadiga profunda do eleitorado com a polarização que marca a política nacional desde 2018. Se somarmos os 24% que desejam uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo aos 17% que preferem alguém de fora da política tradicional, surge um bloco robusto, de mais de 40% dos brasileiros, que demonstra vontade de romper com o binarismo que domina o debate público há anos. É um contingente expressivo, capaz de redefinir a corrida presidencial — desde que exista um nome capaz de seduzi-lo.

Aí entramos em outra seara. É muito difícil furar a bolha.

A política brasileira parece organizada de tal modo que qualquer tentativa de se apresentar como alternativa é imediatamente tragada por um dos polos.

O governador Eduardo Leite, por exemplo, tenta se posicionar nesse campo desde 2021, mas enfrenta resistências tanto da base bolsonarista — que o associa ao “sistema” — quanto de setores da esquerda — que rejeitam sua agenda liberal. Sem falar das rivalidades internas de seu partido, o PSD.

Outros nomes que já tentaram ou tentam ocupar esse espaço encontram barreiras semelhantes: Simone Tebet, com forte apelo técnico, acabou absorvida pelo governo; Rodrigo Pacheco transita bem entre grupos, mas carece de densidade eleitoral; Marina Silva tem capital moral, mas enfrenta desgaste acumulado; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tenta se projetar nacionalmente, mas esbarra na limitação regional e na disputa com a direita bolsonarista. No fim, o sistema político empurra todos para um dos dois polos — e o eleitor fica sem uma alternativa clara.

A política brasileira continua prisioneira de Lula e Bolsonaro, mesmo que haja sinais de exaustão. Há um medo, no ar, de romper a lógica binária e arriscar um movimento independente — seja à direita, seja à esquerda. A direita tradicional não consegue se desconectar da figura de Bolsonaro, temendo a perda do apoio orgânico de suas bases. A esquerda não consegue se desvincular de Lula, receosa de desafiar a hegemonia. Assim, os dois polos seguem alimentando-se mutuamente: a existência de um reforça a necessidade política do outro.