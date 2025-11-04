Navios de cruzeiro que vão hospedar delegações na COP30 chegam a Belém

Terminal Portuário de Outeiro passou por uma reforma para receber os navios. Secom / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os dois navios de cruzeiro que vão hospedar delegações durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) chegaram nesta terça-feira (4) a Belém, capital do Pará. As embarcações contam com 3,9 mil cabines e capacidade para até 6 mil hóspedes.

Os navios MSC Seaview e Costa Diadema partiram da Itália no dia 23 de outubro e estão atracados no Terminal Portuário de Outeiro, na região metropolitana de Belém, que passou recentemente por uma grande reforma. O local fica a cerca de 30 minutos de distância do Parque da Cidade, sede da COP30.

A medida foi viabilizada por uma parceria entre a Secretaria Extraordinária para a COP30 e a Embratur.

As acomodações serão oferecidas pela UNFCCC, órgão da ONU responsável pela organização da COP30, com prioridade inicial para 73 países. As diárias custarão até US$ 200.