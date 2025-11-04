Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Até 6 mil leitos
Navios de cruzeiro que vão hospedar delegações na COP30 chegam a Belém

Embarcações estão atracadas no Terminal Portuário de Outeiro, a 30 minutos do Parque da Cidade 

Vitor Netto

