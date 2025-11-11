Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Direto de Belém
Notícia

Na COP30, Leite assina cooperação com a ONU para apoio na construção de centro de referência em pesquisas sobre desastres naturais

Estrutura será construída em Porto Alegre com recursos do Funrigs

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS