Na COP30, Greenpeace projeta imagens da enchente no RS para pressionar líderes por ações climáticas

A tragedia das águas no Rio Grande do Sul, em 2024, foi tema de uma manifestação do Greenpeace na tarde desta sexta-feira, em Belém (PA), durante a COP30. A organização ambiental projetou no teto da Blue Zone, a área de decisões da conferência, imagens em vídeo de desastres ambientais no mundo, provocados pelas mudanças climáticas. Entre as cenas selecionadas, estava o do Mercado Público de Porto Alegre debaixo d'água, com a legenda: "O clima e a natureza não negociam". Também foram mostrados vídeos em que apareciam ruas e avenidas da capital gaúcha inundadas.