Na COP30, Greenpeace projeta imagens da enchente no RS para pressionar líderes por ações climáticas

A tragedia das águas no Rio Grande do Sul, em 2024, foi tema de uma manifestação do Greenpeace na tarde desta sexta-feira, em Belém (PA), durante a COP30. A organização ambiental projetou no teto da Blue Zone, a área de decisões da conferência, imagens em vídeo de desastres ambientais no mundo, provocados pelas mudanças climáticas. Entre as cenas selecionadas, estava o do Mercado Público de Porto Alegre debaixo d'água, com a legenda: "O clima e a natureza não negociam". Também foram mostrados vídeos em que apareciam ruas e avenidas da capital gaúcha inundadas.
As cenas do protesto e o vídeo foram feitos pela jornalista e bióloga gaúcha Jaqueline Sordi. A projeção fica por quatro horas. A ideia é pressionar os líderes a tomarem ações mais ambiciosas, nesta sexta-feira (14), após cinco primeiros dias de negociações em Belém. Além da catástrofe climática no RS, o Greenpeace projetou imagens dos incêndios florestais na Espanha, da onda de calor e tufão nas Filipinas, inundações na China e seca e desmatamento na Amazônia.