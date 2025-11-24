Na COP30, a Arábia Saudita atuou como ventríloquo dos EUA na era Trump

Bim Salman representa o poder na Arábia Saudita. Evelyn Hockstein / POOL / AFP

Donald Trump e os Estados Unidos não estavam presentes na COP30, em Belém. Nem precisariam estar. A Arábia Saudita atuou como ventríloquo americano.

Obviamente, o país do Golfo tem seus próprios interesses domésticos. Os sauditas são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Logo, já costumam boicotar qualquer acordo nas COPs que envolvam eliminação de combustíveis fósseis - o que voltou a ocorrer em Belém.

Mas, cada vez mais, com apoio da Casa Branca. Na semana que antecedeu o final da COP30, Trump se encontrou com o príncipe carniceiro Mohamed bin Salman, recebido com carpete vermelho em Washington- para quem não lembra, a CIA informou, há sete anos, ao mundo que MBS, suas iniciais, fora responsável por ordenar o assassinato do jornalista saudita exilado Jamal Khashoggi.