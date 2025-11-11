Na contramão de Trump, EUA têm comitiva paralela com mais de 100 representantes na COP30

Governador da Califórnia, Gavin Newsom, tomando kombucha de açaí. MAURO PIMENTEL / AFP

Na contramão do governo dos Estados Unidos e de Donald Trump, o país está presente na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) com uma comitiva paralela de mais de 100 representantes. Um deles é o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, opositor do republicano e crítico declarado do presidente.

Ainda na segunda-feira (10), durante um evento em São Paulo, ele criticou a decisão de Trump de não comparecer à COP e afirmou que se trata de uma guerra ideológica:

— Estou aqui (no Brasil) por conta da ausência de qualquer liderança do governo dos EUA, é um vácuo. É de deixar o queixo caído. Nem um representante, nem um espectador para tomar notas foi levado a Belém. Isso é uma reversão completa do progresso feito pelo governo Biden — disse Newsom. — É uma guerra ideológica em nível federal. São interesses, siga o dinheiro. Estamos dobrando a aposta na estupidez nos EUA — completou.

Gavin Newsom e o governador do Pará, Hélder Barbalho. MAURO PIMENTEL / AFP

Nesta terça-feira (11), o democrata chegou a Belém (PA) para participar da COP30. Foi recepcionado pelo governador do Pará, Hélder Barbalho, tomou kombucha de açaí e provou cupuaçu liofilizado.

A missão conta com redes de ação ambiental dos EUA: America Is All In, Climate Mayors e U.S. Climate Alliance. Além disso, o grupo inclui o governador de Wisconsin, Tony Evers; a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham; a ex-diretora da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e ex-conselheira climática da Casa Branca Gina McCarthy; e a prefeita de Phoenix, Kate Gallego, vice-presidente do C40 e presidente da Climate Mayors. Participam ainda 35 prefeitos de 26 estados.