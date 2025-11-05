Muçulmano, socialista e tiktoker: quem é Zohran Mamdani, eleito prefeito de Nova York

Mamdani tem 34 anos e surpreendeu ao vencer as primárias do Partido Democrata. LEONARDO MUNOZ / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Eleitores de Nova York escolheram nesta terça-feira (4) o candidato do Partido Democrata, Zohran Mamdani, como prefeito para os próximos quatro anos para cidade mais populosa dos Estados Unidos. Ele venceu com larga vantagem contra os outros dois candidatos: Andrew Cuomo, ex-governador do Estado de Nova York acusado de assédio sexual; Curtis Sliwa, o candidato republicano.

Zohran Mamdani, de 34 anos, é um jovem imigrante, muçulmano e tiktoker. Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ter chamado de "comunista lunático", ele não se considera comunista, mas sim um socialista democrático. Oriundo da ala progressista do Partido Democrata, surpreendeu ao vencer as primárias da sigla.

Filho de mãe indiana e pai ugandense, nasceu em Kampala, capital de Uganda. Mudou-se para a Cidade do Cabo, na África do Sul, aos 5 anos, e chegou a Nova York aos 7. É fluente em seis idiomas: inglês, hindi, bengali, urdu, árabe e espanhol.

Mamdani iniciou sua trajetória na política trabalhando em campanhas para candidatos do Partido Democrata em bairros do Queens e do Brooklyn. Em 2020, tornou-se deputado estadual e foi reeleito duas vezes antes de se candidatar à prefeitura.

Durante a campanha, apresentou ideias heterodoxas, como o congelamento dos aluguéis da cidade para conter os aumentos — uma das principais pautas do momento na cidade. Além disso, propôs a criação de supermercados municipais em parceria com produtores locais, ônibus gratuitos e creches gratuitas para nova-iorquinos de seis semanas a cinco anos de idade.