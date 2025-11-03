Médicos Sem Fronteiras vai publicar case das enchentes no RS na maior revista de medicina do mundo





Equipes atuaram no Vale do Taquari (foto) e Região Metropolitana. Samuel Johann / MSF Divulgação

A organização Médicos Sem Fronteiras vai publicar o case sobre sua atuação na crise climática gaúcha na revista britânica The Lancet, o principal paper científico na área de medicina do mundo.

O apoio da organização na tragédia da enchente do Rio Grande do Sul, em 2024, foi na área de saúde mental. A parceria será divulgada nesta terça-feira, por meio do Relatório Conjunto MSF-Lancet Countdown 2025.

O documento destacará como as mudanças climáticas e a degradação ambiental estão complicando a resposta humanitária, além de examinar como o MSF pode abordar os desafios ambientais em suas próprias operações.

O relatório se concentrará em três temas: plásticos descartáveis ​​na prestação de serviços de saúde; calor extremo e sistemas de alerta precoce; e cadeias de suprimentos e infraestrutura de saúde.

Durante a catástrofe no RS, MSF atuou no Vale do Taquari (Lajeado, Encantado, Roca Salles, Cruzeiro do Sul e Estrela) e na Região Metropolitana (Canoas e Eldorado do Sul). A organização prestou apoio às gestões estadual e municipais, saúde indígena, saúde mental de trabalhadores do SUA e cuidados às comunidades.