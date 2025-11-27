"Maior retrocesso em 40 anos": ambientalistas criticam derrubada de vetos à nova lei de licenciamento ambiental

Derrubada de vetos ocorreu nesta quinta-feira (27) na Câmara dos Deputados. Geraldo Magela / Agência Senado

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diversas entidades ambientais manifestaram-se contra a derrubada dos vetos presidenciais ao Novo Licenciamento Ambiental — conhecido como PL da Devastação — aprovada pelo Congresso nesta quinta-feira (27). Os deputados retiraram 56 dos 63 vetos impostos pelo presidente Lula ao texto.

Um dos pontos mais criticados pelas entidades com a derrubada dos vetos é a extensão da Licença por Adesão e Compromisso (LAC), o chamado "autolicenciamento", para empreendimentos de médio impacto.

O Observatório do Clima (OC), uma das mais antigas organizações ambientais do país, declarou que se trata do "pior retrocesso legislativo ambiental da história brasileira desde a aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981". A organização anunciou que irá à Justiça contra a nova lei, que, em suas palavras, "além de inconstitucional, expõe a saúde e a segurança dos brasileiros a riscos, libera a destruição em larga escala dos nossos ecossistemas e viola as metas climáticas do país, que acabou de sediar a COP30".

— Além de retrocesso criminoso na legislação ambiental, com simplificação excessiva e prioridade para o auto licenciamento, os dispositivos que retornaram com a derrubada dos vetos colidem com os direitos de indígenas e quilombolas, dão um cheque em branco para os entes subnacionais fazerem o que quiserem com o licenciamento, restringem o campo de aplicação do licenciamento ambiental e reduzem a responsabilidade das instituições financeiras — afirmou Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório.

Citando as enchentes que atingiram o RS em 2024, o WWF-Brasil alertou que a derrubada dos vetos enfraquece diretamente a capacidade do país de controlar o desmatamento, a degradação ambiental e a execução de grandes obras de alto impacto.

"Essa flexibilização irresponsável contribui para o agravamento da crise climática, alterando regimes de chuva, afetando a agricultura, comprometendo a segurança hídrica e ampliando a ocorrência de eventos extremos, como as recentes enchentes em Santa Catarina e a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024", diz trecho da nota.

O Greenpeace Brasil classificou a nova lei como o maior retrocesso ambiental do Brasil em 40 anos e alertou que o texto abre margem para a expansão de atividades ilegais, promovendo a destruição das florestas e agravando a crise climática.