Lula sanciona lei que transfere capital federal para Belém durante a COP30: o que significa a mudança?

Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que transfere temporariamente a capital de Brasília para Belém (PA). A medida ficará em vigor entre 11 e 21 de novembro, período de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A transferência temporária tem caráter simbólico e político. Ela está prevista na Constituição Federal e, com isso, durante esses dias, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão instalar-se em Belém para a condução de suas atividades institucionais e governamentais. Além disso, todos os atos oficiais expedidos nesse intervalo, inclusive os do presidente e dos ministros, terão o registro da capital paraense.

Conforme o governo federal, a medida ampliará a interlocução entre as autoridades brasileiras e as delegações estrangeiras durante a conferência, impulsionando o desenvolvimento local e o protagonismo do país nas negociações climáticas.