Livros sobre defesa, segurança e sustentabilidade ganham destaque na Feira do Livro 2025

Temas relacionados à defesa e segurança, com enfoque da sustentabilidade, ganham espaço nesta edição da Feira do Livro de Porto Alegre.

O tenente-coronel da Brigada Militar Hermes Völker está lançando "Modelos Sustentáveis no Setor Público - Como gestores públicos podem inspirar mudanças sustentáveis e duradouras" (UICLAP).

A obra propõe a utilização de modelos sustentáveis em órgãos públicos, com foco na implementação de usinas de energia solar e na substituição da frota veicular por alternativas que não utilizem combustíveis fósseis.

No comando do 21º Batalhão de Polícia Militar, da Capital, ele liderou a implementação de um modelo inovador de sustentabilidade que inclui um estacionamento coberto por placas solares e quatro estações de carregamento para veículos elétricos. Atualmente comandante do 9º BPM, Völker coordenou recentemente a aquisição das duas primeiras viaturas 100% elétricas da corporação.

O lançamento é nesta segunda-feira (3), às 19h, na Feira.

Já a Editora do Exército, Bibliex, está lançando na edição deste ano “Rio da Dúvida — Revivendo a Epopeia Amazônica de Roosevelt" e "Rondon em seu Centenário”, ambos de Marc André Meyers.

Na semana passada, a coluna publicou que a Bibliex também está lançando a obra sobre a operação do Exército (Taquari 2) durante a enchente no RS, em 2024.