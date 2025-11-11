Livro em celebração aos 150 anos da imigração italiana no RS será lançado na Feira do Livro

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Com o objetivo de registrar e celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, será lançada na próxima quinta-feira (13), às 15h30, na Feira do Livro de Porto Alegre, a obra Italiano nel cuore, Gaúcho nell’anima. O material foi idealizado pelo deputado estadual Guilherme Pasin.
A publicação reúne 23 artigos assinados por personalidades da comunidade ítalo-brasileira, incluindo o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.
Fruto da colaboração entre diversas instituições, entidades culturais e autores convidados, a obra se propõe a construir um mosaico de memórias, sentimentos e pontos de vista sobre o legado da imigração italiana para o RS.