Lançado na COP30: Porto Alegre terá sensor para detecção de raios

Contratação busca fortalecer a infraestrutura de dados da cidade. Divulgação / Observatório Heller & Jung

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém (PA), um edital para a contratação de uma empresa especializada no fornecimento de dados em tempo real sobre descargas atmosféricas. Raios são um dos primeiros sinais de formação de tempestades severas e com forte incidência no Rio Grande do Sul e, especificamente, na Região Metropolitana.

O valor estimado é de R$ 712,9 mil anuais. O serviço tem como objetivo aprimorar a capacidade de prever condições meteorológicas e fortalecer as ações de adaptação e prevenção a eventos climáticos extremos.

A empresa que vencer o leilão será responsável pela instalação e manutenção de um sensor de detecção de raios. Os dados coletados serão disponibilizados em uma plataforma digital, que permitirá aos técnicos da prefeitura visualizar e monitorar as informações. Essa ferramenta incluirá gráficos e tabelas detalhando o tipo, a hora de ocorrência e a localização geográfica de cada descarga atmosférica.

Segundo a prefeitura, essa tecnologia complementa o sistema eletrônico de monitoramento e alerta para riscos climáticos, composto por 10 totens que medem volume de chuva, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e vibrações de terra, e o monitoramento da qualidade do ar.