Indulto presidencial: Trump concede perdão a dois perus na Casa Branca

Somente "Gobble", o peru oficial da Casa Branca, esteve presente na cerimônia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o tradicional "perdão" a dois perus na Casa Branca nesta terça-feira (25). A cerimônia acontece dois dias antes do Dia de Ação de Graças, quando milhares de famílias americanas preparam a ave para a celebração.

A tradição americana consiste em poupar os animais do sacrifício na comemoração, que é tão importante quanto o Natal nos EUA.

Em 2025, os perus perdoados foram "Gobble", o peru oficial da Casa Branca, e "Waddie", o reserva. Pesando, respectivamente, 23,5 kg e 22,7 kg, eles passaram uma noite de luxo em um hotel em Washington antes de seguirem para a Casa Branca. As aves voltarão, após o evento, ao Departamento de Avicultura Prestage da Universidade Estadual da Carolina do Norte.

Segundo Trump, os dois animais receberam “um perdão presidencial completo, absoluto e incondicional”. No ato, Gobble chegou a gluglutear durante o discurso do republicano.

Não há uma data exata para o primeiro perdão a um peru foi concedido. Há histórias de que o presidente Abraham Lincoln, em 1863, perdoou uma ave a pedido de seu filho Tad. Outros registros apontam que o início da tradição remonta à presidência de Harry Truman, em 1947, mas o rito documentado foi iniciado em 1963 pelo então presidente John F. Kennedy.