Indígenas realizam ritual pré-COP30 e cobram financiamento climático direto para comunidades tradicionais

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Antes do início da Cúpula dos Líderes, o grupo Aliança dos Povos pelo Clima realizou uma manifestação, nesta quinta-feira (6), em frente ao acesso principal ao Parque da Cidade, local que sediará a COP30. Cerca de 40 pessoas, entre representantes indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais da Amazônia, fizeram o chamado "Giro de Raízes" — uma cerimônia para abençoar, com cantos, maracás e danças, o espaço que receberá as discussões climáticas.
Durante o ato, os manifestantes abriram uma faixa com os dizeres: “Financiamento direto para quem cuida da floresta”. A reivindicação do grupo é que os recursos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca captar por meio do Fundo Tropical Forest Forever (TFFF) sejam destinados diretamente aos povos indígenas e comunidades tradicionais, sem a intermediação do governo.