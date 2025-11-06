Indígenas realizam ritual pré-COP30 e cobram financiamento climático direto para comunidades tradicionais

Manifestantes abriram uma faixa com os dizeres: “Financiamento direto para quem cuida da floresta”. Rodrigo Lopes / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Antes do início da Cúpula dos Líderes, o grupo Aliança dos Povos pelo Clima realizou uma manifestação, nesta quinta-feira (6), em frente ao acesso principal ao Parque da Cidade, local que sediará a COP30. Cerca de 40 pessoas, entre representantes indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais da Amazônia, fizeram o chamado "Giro de Raízes" — uma cerimônia para abençoar, com cantos, maracás e danças, o espaço que receberá as discussões climáticas.