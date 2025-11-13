"Horrível": prefeito de Londres critica gosto do guaraná e brasileiros defendem refrigerante

Prefeito de Londres, Sadiq Khan, divulgou o vídeo em seu Instagram. @mayorofldn / Reprodução Instagram

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (13) um vídeo do prefeito de Londres, Sadiq Khan, experimentando petiscos típicos do Brasil. O que gerou burburinho entre os brasileiros foi que, ao provar o refrigerante guaraná, o líder londrino criticou o sabor da bebida, classificando-a como "horrível".

O vídeo foi gravado no Rio de Janeiro durante a Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, no âmbito do Fórum de Líderes Locais da COP30, evento que ocorreu antes da conferência em Belém (PA). Khan também experimentou pão de queijo, brigadeiro e biscoito de polvilho.

Ao provar o Biscoito Globo, tradicional em praias carioca, disse que o petisco lembrava anéis de cebola. Sobre o brigadeiro, comentou que era parecido com chocolate e tinha uma textura boa. O pão de queijo também recebeu elogios.

O prefeito aprovou o Guaravita, bebida também tradicionalmente carioca, e brincou: "Podemos ter isso em Londres?". Ao experimentar a Paçoquita, disse que o produto tinha textura agradável, combinaria com uma xícara de chá e que também poderia ser levado para a capital do Reino Unido.