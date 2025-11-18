Greenpeace leva cinzas da floresta Amazônica para dentro da COP30 para protestar contra queimadas

Ação foi feita próximo ao local das plenárias da COP30. Rodrigo Lopes

No momento em que as negociações na COP30 atingem um estágio central, a três dias do final da conferência, o Greenpeace elevou a pressão sobre os diplomatas reunidos em Belém por ações contra queimadas e desmatamentos.

Próximo aos salões principais do evento, a organização de defesa ambiental instalou uma espécie de grande aquário com cinzas da Floresta Amazônica. Na manhã desta terça-feira (18), um integrante da ONG entrou na caixa transparente e escreevu nas paredes internas a frase “COP30, levante-se pela floresta”.

Leia Mais A estratégia do Brasil para garantir o sucesso da COP30 em semana decisiva

Denominada "Cinzas da Floresta", a intervenção artística foi uma resposta à carta de número 11 da presidência da COP, exercida pelo Brasil e publicada na noite anterior, que cita temas difíceis para a negociação. Para o Greenpeace, o documento não apresenta respostas concretas.