Green Zone, onde pulsa o coração da COP30

Indígenas na Green Zone, a Zona Verde da COP30. Rodrigo Lopes

Quem acompanha as conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas conhece o ditado: a Blue Zone ("Zona Azul") é o cérebro da COP, a Green Zone ("Zona Verde") é o coração.

Isso é muito verdade no evento desses dias em Belém. A Blue Zone é restrita - e até excludente. Por ser a zona de decisão, onde circulam chefes de Estado e governo, ministros e negociadores, o acesso é feito por meio de credenciamento, e a segurança costuma ser rigorosa.

A Zona Verde é aberta ao público e gratuita. Cumpre - ou deveria cumprir - o papel de ponte entre os grandes debates globais sobre ambiente e a população, em geral, a maior vítima dos eventos extremos. É ali também que estão os pavilhões de empresas do setor de energia, de tecnologia, o agro sustentável e a inovação.

Na duas últimas COP, em Dubai (COP28) e Baku (COP29), a Green Zone tinha tudo isso - mas pendia mais para o segundo grupo. Faltava povo.