"Foi uma demolição do licenciamento ambiental", diz Marina Silva sobre derrubada de vetos do "PL da Devastação"

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, fez duras críticas aos deputados federais que derrubaram os vetos presidenciais ao Novo Licenciamento Ambiental — conhecido como PL da Devastação. As declarações da ministra ocorreram nesta sexta-feira (28), um dia após a votação no Congresso, durante o Bom Dia, Ministra, programa do CanalGov.

— Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos Estados tem 50 anos de consolidação. No plano federal são quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas — afirmou.

Segundo a ministra, décadas atrás não se vivia com a situação complexa de desequilíbrio climático, cenário que a sociedade vive atualmente com chuvas torrenciais, secas, incêndios, ondas de calor, tornados e chuva de granizo.

— E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações e agora, a gente volta para uma situação parecida. Essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade, é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões.

Conforme Marina, governo avalia ir à Justiça contra derrubada de vetos do licenciamento ambiental:

— Como não se pode admitir que a população fica completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil — enfatizou a ministra.