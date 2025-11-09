Faltas na COP30: líderes dos cinco países mais poluidores do mundo não estão em Belém

Na última semana, centenas de autoridades se reuniram na Cúpula dos Líderes. Antonio Scorza / COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Centenas de líderes mundiais estão em Belém (PA) para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), que começa efetivamente nesta segunda-feira (10). No evento, autoridades traçam mecanismos para o enfrentamento das mudanças climáticas em nível global. Contudo, a ausência de alguns governantes chama a atenção: líderes dos cinco maiores poluidores do mundo, de acordo com o Global Carbon Project (Relatório Global Carbon Budget 2023), não estão presentes.

A China lidera a lista, sendo responsável por 31% das emissões globais de CO₂. Apesar de ter enviado uma delegação ao evento, o presidente Xi Jinping não comparecerá. O grupo chinês é liderado pelo vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang.

Em segundo lugar aparecem os Estados Unidos, responsáveis por 14% das emissões globais. Donald Trump não virá à COP30, nem enviará uma delegação representando o governo norte-americano.

Na sequência está a Índia, liderada por Narendra Modi. O país responde por 8% das emissões globais. O primeiro-ministro indiano não esteve presente na Cúpula dos Líderes e tampouco virá à COP propriamente dita.

A Rússia ocupa o quarto lugar, responsável por 4% das emissões globais. O país está sendo representado por Ruslan Edelgeriev, Enviado Especial da Presidência para a Mudança do Clima. Vladimir Putin não pôde vir ao Brasil, já que conta com um mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), o que poderia resultar em sua detenção.