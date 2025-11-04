Evento de cardiologia em Porto Alegre contará com transmissão ao vivo de cirurgias realizadas em cinco países

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Porto Alegre sedia entre quarta (5) e sexta-feira (7) um evento internacional de cardiologia que contará com transmissões ao vivo de seis cirurgias realizadas na Espanha, França, Uruguai, Canadá e Estados Unidos. O Simpósio Internacional TVI - Transcatheter Valve Intervention reunirá cerca de 400 profissionais de 12 países e abordará avanços em técnicas de tratamento de válvulas cardíacas minimamente invasivas.
Os especialistas também discutirão inovações nas terapias transcateter — procedimento que substitui válvulas cardíacas por meio de cateteres, de forma minimamente invasiva, sem necessidade de cirurgia aberta. Além disso, o evento incluirá workshops e atividades práticas com simuladores 3D.
O evento ocorrerá no BarraShopping Sul. A programação completa e inscrições podem ser realizadas no link.