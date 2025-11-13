Estudantes gaúchos enfatizam crise climática no RS em evento com organização da COP30

Material apresenta o "Projeto Escolas Resilientes RS", realizado pela Seduc. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Na próxima segunda-feira (17), data em que a COP30 celebra o Dia da Juventude e do Protagonismo Estudantil, os estudantes terão destaque especial na conferência. Alunos da rede estadual gaúcha participarão do "Painel Diálogo Intergeracional", um debate com a diretora executiva da conferência, Ana Toni. Durante o evento, apresentarão à "número 2" da COP30 propostas da "Declaração da Juventude Gaúcha sobre o Clima".

O documento será apresentado pela estudante da Rede Estadual Maria Isabelly D’Agostini da Silva, da Escola Estadual Quilombola Santa Teresinha.

A participação destacará a importância da atenção às mudanças climáticas para o bioma Pampa e apresentará estratégias do "Escolas Resilientes RS", iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que visa preparar a rede estadual para eventos climáticos extremos.

"Mais do que prédios seguros, essas escolas representam um novo jeito de aprender e cuidar. Suas estruturas são planejadas para proteger e inspirar: utilizam materiais sustentáveis, sistemas de drenagem e captação da água da chuva, energia solar e ventilação natural. Cada detalhe foi pensado para garantir segurança, autonomia e respeito ao meio ambiente, tornando-as exemplos vivos de adaptação e sustentabilidade. Mas a resiliência vai além das paredes. Dentro dessas escolas, o acolhimento emocional é prioridade", afirma um trecho do documento.

Propostas

A declaração também apresenta propostas locais, estaduais e nacionais de ação para o RS no combate aos avanços das mudanças climáticas, como: