Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Incentivo à leitura
Notícia

Estudantes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública de Porto Alegre receberão auxílio de R$ 60 para compras durante a Feira do Livro

Cartões serão distribuídos a partir do dia 7 de novembro

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS