Estudantes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública de Porto Alegre receberão auxílio de R$ 60 para compras durante a Feira do Livro

Secretário Pascoal com o cartão, que será repassado aos professores para compra durante atividade na feira. Créditod: Henry Rodrigues, Divulgação Smed

Atenção estudantes, pais e responsáveis em Porto Alegre! Alunos de 1⁰ e 2⁰ ano do Ensino Fundamental da rede municipal receberão um auxílio de R$ 60 para compra de livros durante a Feira do Livro da Capital.

A ação integra o Programa Alfabetiza+POA, da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e tem como objetivo auxiliar no processo da alfabetização nos primeiros anos, ampliar o acesso à literatura e incentivar o hábito da leitura dentro e fora de aula.

Ao todo, 7.297 estudantes serão contemplados com o auxílio, que virá em forma de um cartão que será entregue a partir da próxima sexta-feira (7) aos professores.

O auxílio só pode ser usado para compras na Feira do Livro - não será aceito em livrarias fora da Praça da Alfândega, por exemplo. E só valerá durante o evento, ou seja, até o dia 16 de novembro.

Os cartões serão entregues aos professores responsáveis pelas turmas, que os repassarão às crianças nos dias de atividade escolar na feira.

- Queremos que todas as crianças tenham não apenas a oportunidade de visitar a feira, mas de viver a experiência completa: escolher, folhear e levar para casa o seu próprio livro - destaca o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.