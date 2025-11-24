Estátua de Jango será inaugurada na próxima semana em Porto Alegre

A obra é de autoria do artista Otto Dumovich. Otto Dumovich / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Às vésperas do cinquentenário de sua morte, o ex-presidente João Goulart terá uma estátua em sua homenagem em Porto Alegre. A inauguração do monumento está marcada para 5 de dezembro, às 11h, no Trecho 1 da Orla do Guaíba.

A estátua será instalada na confluência das avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Aureliano de Figueredo Pinto, em frente à Rótula das Cuias. A obra é de autoria do artista Otto Dumovich, mesmo escultor responsável pela estátua do ex-governador Leonel Brizola, localizada ao lado do Palácio Piratini.

A iniciativa partiu da Fundação Caminho da Soberania (FCS), presidida pelo ex-deputado federal Carlos Vieira da Cunha. Os recursos para a confecção da estátua e para a terraplanagem do local foram integralmente arrecadados pela própria fundação. O espaço foi doado pela prefeitura.