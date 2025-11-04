Escritório de Porto Alegre figura em ranking global de advocacia

O escritório de advocacia Ritter Linhares Advocacia Criminal, de Porto Alegre, é o único do Rio Grande do Sul a figurar no seleto ranking da Legal500 na categoria referente à especialidade em direito penal econômico e empresarial.
A Legal 500 é uma das publicações jurídicas mais reconhecidas do mundo, publicada desde 1987 e especializada em ranquear escritórios de advocacia com base em pesquisa de mercado. Eles possuem um processo de pesquisa bastante rigoroso, com análise de casos no escritório, presença na imprensa e em Cortes superiores.
A pesquisa é largamente utilizada pelo setor corporativo para a validação de escritórios a contratar.
— Estamos ao lado de outras 35 bancas do país, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ou seja, a Ritter Linhares é o único escritório gaúcho presente nessa categoria. Fato que, claro, é motivo de muito orgulho pra gente — conta Raul Linhares, que, junto com o sócio Ruiz Ritter, comandam o escritório.