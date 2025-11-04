Escritório de Porto Alegre figura em ranking global de advocacia

Raul Linhares e Ruiz Ritter, sócios do escritório. Ritter Linhares / Divulgação

O escritório de advocacia Ritter Linhares Advocacia Criminal, de Porto Alegre, é o único do Rio Grande do Sul a figurar no seleto ranking da Legal500 na categoria referente à especialidade em direito penal econômico e empresarial.

A Legal 500 é uma das publicações jurídicas mais reconhecidas do mundo, publicada desde 1987 e especializada em ranquear escritórios de advocacia com base em pesquisa de mercado. Eles possuem um processo de pesquisa bastante rigoroso, com análise de casos no escritório, presença na imprensa e em Cortes superiores.

A pesquisa é largamente utilizada pelo setor corporativo para a validação de escritórios a contratar.