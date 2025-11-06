O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Antes de seguir para Belém (PA), onde acompanhará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), o presidente da França, Emmanuel Macron, esteve em Salvador (BA) nesta quarta-feira (5). A visita gerou frenesi pelas ruas soteropolitanas.
O chefe de Estado francês tocou tambor com o Olodum, curtiu o Afoxé Filhos de Gandhy, desceu a Ladeira do Pelourinho, posou para fotos com baianas e interagiu com a população.
Macron estava na cidade para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África. Ele foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e encontrou-se com o cantor Carlinhos Brown durante o evento.
Nesta quinta-feira (6), Macron segue para Belém, onde participará da Cúpula de Líderes.