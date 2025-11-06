Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Fotos e vídeos
Notícia

Encontro com Olodum, Filhos de Ghandy e baianas: antes de ir para a COP30, Macron gera alvoroço pelas ruas de Salvador

Presidente francês visitou o Centro Histórico da cidade e participou do Festival Nosso Futuro Brasil–França: Diálogos com a África

Vitor Netto

