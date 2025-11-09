Em um mundo de guerras e descrenças, a COP30 é o último suspiro do multilateralismo

A foto de família da Cúpula dos Líderes não é protocolar, é uma esperança da cooperação. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

A devastação no sul do Brasil, com a passagem de um tornado pelo Paraná, repercute na imprensa mundial, no dia em que começa a COP30. Obviamente, essa é uma coincidência sombria. Desde que o RS se tornou um laboratório vivo das mudanças climáticas, um desastre desses é sempre possível, mas nunca esperado.

É óbvio que o rastro de destruição causado em Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais impactada pelo tornado, é efeito das mudanças climáticas - pode-se não querer ou esperar. A realidade se impõe.

No entanto, a despeito das opiniões mais catastrofistas, o mundo não irá acabar se atingirmos, o que é bem provável, o 1,5°C acima do período industrial - o limite máximo, não desejado por cientistas e pela própria ONU da temperatura média. Será a morte do Acordo de Paris, por certo, mas não será o fim.

O Protocolo de Kyoto já venceu, e o que mudou foi que a humanidade tem seguido em frente, com o planeta se tornado mais hostil aos humanos, mas seguimos. Houve uma mudança no equilíbrio global - e o ator fundamental, o vírus no sistema, somos nós.

Há quem diga que as COPs não funcionam para nada, que são encontros pouco efetivos e resolutivos. Mas um gráfico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) obriga a revermos esse conceito. Se o mundo continuasse com a trajetória pré-Acordo de Paris, chegaríamos em 2100 com 3,3°C a 3,8°C acima do período pré-industrial. Com o acertado em 2015, aos trancos e barrancos, conseguiremos manter uma trajetória de 2,5°C a 2,9°C. Está bem acima dos 1,5°C projetados - a luta de todos -, mas ruim com o acordo, pior sem ele.