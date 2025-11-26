Em primeira viagem internacional, Papa Leão XIV visita Turquia e Líbano

É a primeira viagem desde o início do pontificado de Leão XIV. Andreas SOLARO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV inicia nesta quinta-feira (27) uma viagem internacional de seis dias, a primeira ao exterior desde o início de seu pontificado. O Pontífice visitará a Turquia e o Líbano, com retorno ao Vaticano previsto para após 2 de dezembro.

A viagem cumpre promessas feitas originalmente pelo papa Francisco, que havia planejado visitar o Líbano em 2022 e a Turquia em 2025 — ambas adiadas por motivos de saúde.

Na Turquia, Leão XIV participará das comemorações dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, na cidade de İznik, considerado o evento principal de sua agenda. O Papa também passará por Ancara e Istambul.

Leia Mais Rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos em gesto que não ocorria há 500 anos

O Concílio de Niceia, realizado no ano 325 d.C., foi o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja Cristã, convocado pelo imperador romano Constantino I. O evento é considerado fundamental para a estruturação da doutrina cristã.