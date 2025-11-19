Em meio a debates da COP30, Brigada Militar entrega, em Porto Alegre, viaturas 100% elétricas ao 9º BPM

Os veículos são modelo BYD Yuan Pro. Divulgação. Brigada Militar

Enquanto em Belém, no Pará, ocorre a COP30, em Porto Alegre, a Brigada Militar (BM) entrega nesta quarta-feira (19/11) duas viaturas 100% elétricas ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM).

Os veículos, modelo BYD Yuan Pro, passam a reforçar a frota operacional da unidade e simbolizam o avanço da corporação na adoção de tecnologias sustentáveis.

As aquisições foram viabilizadas por meio de projetos técnicos desenvolvidos pelo setor de Projetos do 9º BPM e financiadas com recursos destinados pela Central de Execuções Penais de Porto Alegre (CEPPA), da Justiça Federal, e pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPMA), da Justiça Estadual.

Carros tem autonomia de até 380 quilômetros e zero emissão de poluentes. Divulgação, Brigada Militar

Com autonomia de até 380 quilômetros e zero emissão de poluentes, as viaturas serão utilizadas nas patrulhas comerciais durante o dia, com recarga noturna estimada em três horas.