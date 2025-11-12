Em homenagem à COP30, IBGE lança versão do mapa-múndi invertido com Belém ao centro

Produto foi divulgado nas redes sociais do IBGE. IBGE / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Depois do mapa-múndi invertido e com o Brasil ao centro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou uma nova versão: um mapa-múndi com Belém, capital paraense, em destaque. O material é uma homenagem à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Segundo o Instituto, o objetivo foi marcar o compromisso do órgão em construir uma transição ecológica justa e sustentável. O material foi divulgado nas redes sociais do IBGE nesta terça-feira (11).

"O IBGE homenageia todos os povos que concentram suas esperanças de um futuro comum melhor, com justiça e sustentabilidade ambiental, especialmente a todos os que se reúnem em Belém, capital do estado do Pará. Nos últimos 200 anos, o projeto de modernidade ocidental, prolongado a partir do Norte Global, tornou o mundo ambientalmente insustentável", escreveu o presidente do IBGE, o gaúcho Márcio Pochmann, em sua conta no X.