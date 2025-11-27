"É um absurdo que estejamos fazendo viagens espaciais e não somos capazes de fazer um diagnóstico dos ecossistemas", diz Ailton Krenak

Krenak é imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). MAURO PIMENTEL / AFP

Um dos mais importantes líderes indígenas do Brasil, o ativista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Ailton Krenak é voz ativa na defesa do meio ambiente e da cultura dos povos originários. No ano passado, ele já havia criticado a realização de eventos como as Conferências do Clima.

Em entrevista à coluna durante a COP30, ele falou sobre o tema:

O senhor não foi à COP30?

Não, eu não teria lugar na COP. Desde o ano passado, em novembro, eu fiz a primeira observação sobre a COP, dizendo que eu achava que essa ideia de fazer a COP na Amazônia tinha uma vantagem circunstancial, que era a de pôr as pessoas diante de um dos mais visíveis desastres do modo de ocupação territorial: o desmatamento da floresta amazônica e o aquecimento global, como ocorrências imediatas que qualquer um pode observar andando lá. Mas eu achava que também era uma maneira de explorar o imaginário das pessoas sobre uma região do planeta, que é a Amazônia, e que não confere com o que as pessoas imaginam. Então, estávamos trabalhando muito mais com uma ideia da floresta do que com a realidade do clima no planeta inteiro. Eu disse que tanto fazia que essa conferência fosse feita em Belém ou em qualquer outro lugar do mundo. Com uma crítica tão frontal, não tinha sentido eu ficar me inscrevendo em painéis do clima quando ia discutir isso em Belém, um lugar onde a agenda já estava muito atravessada por outras prioridades.

Quais os principais assuntos que você acha que deveriam ser abordados em uma COP?

Alguns temas da maior relevância não conseguem a atenção necessária quando se estabelecem as prioridades em eventos tão grandes como a COP30. Os oceanos, por exemplo, são sublimados, como se eles não fizessem parte do complexo do sistema terrestre. Demorou muito para despertar atenção para a ideia de cuidar dos ecossistemas terrestres. E ainda é um pouco precário. E é um absurdo que estejamos fazendo viagens espaciais e não somos capazes ainda de fazer um diagnóstico dos ecossistemas terrestres, inclusive daquilo que nós chamamos de superestrutura do planeta. Os oceanos, assim como as geleiras, foram entendidos só como uma espécie de indicadores. Os oceanos deveriam estar com a mesma paridade que as florestas tropicais no mundo, porque o oceano, assim como as florestas tropicais, está em todos os continentes. Se nós temos pontos de não retorno para a floresta e para as geleiras, devemos ter um ponto de não retorno também para a questão dos oceanos. Eu acho que se tivéssemos nos debruçado (na COP30) sobre esses temas, teríamos sim conseguido tratar de assuntos muito importantes, além da tal da transição energética. Está tudo sendo jogado em cima dessa questão de transição energética, que mexe com o bolso, mexe com o dinheiro. Mexe com o dinheiro tanto com a promessa de reciclar o capitalismo, quanto com a possibilidade de as pessoas ganharem dinheiro, fazerem negócios em torno da transição energética, seja com os combustíveis fósseis, seja com as chamadas alternativas, com os outros empreendimentos voltados a produzir energia, seja solar e eólica.

Como o senhor avalia esse Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês)? Teriam outras políticas públicas viáveis de serem colocadas em prática?

O Fundo é o meio para que esses governos em desenvolvimento, países que não têm autonomia para fazer o investimento necessário, possam fazer esses investimentos. A cobrança sobre os países ricos é exatamente para que eles contribuam para que esse Fundo crie as condições necessárias para a chamada reparação. Há vastas regiões do planeta que até hoje não têm nem saneamento. Se não tivermos saneamento nas regiões onde já estamos ocupando com comunidades humanas, nós vamos piorar o clima do planeta, independente da quantidade de recursos que esses fundos movimentarem. A relação que esses fundos têm com políticas regionais de governos de países em desenvolvimento é direta. Esse Fundo vai financiar a transição da infraestrutura que esses países não conseguiram ainda produzir. Os países em desenvolvimento não têm como fazer esse investimento se eles não estiverem sacando nesse Fundo.

Como é que o senhor avalia esse caminho para longe dos combustíveis fósseis?

Bom, o caminho para longe é muito mais uma expressão, uma declaração de intenção, porque nós não vamos para tão longe assim, porque tudo que está ao nosso redor é fóssil. Até o aparelhinho, a caixa desse celular que estou usando aqui, é petróleo. Então, para longe, eu teria que jogar esse aparelhinho a umas 100 mil milhas de distância da minha mão. Nós vamos continuar consumindo essas coisas, mesmo que paremos de reproduzir isso em série, e isso vai durar muito tempo.

Houve, durante a COP30, uma manifestação do povo Munduruku, coisa que não se via em outras conferências. Como conciliar a pauta indígena dentro da COP?

Na verdade, não deveríamos pensar em conciliar essa questão com nenhum segmento da nossa população. Baku (onde ocorreu a COP29) é muito longe para ter populações indígenas frequentando uma conferência lá. Lá, quem estava mandando naquela conferência era o petróleo. Poderíamos chamar de efeito Amazônia a presença indígena (na COP30). Porque eles vieram também da Colômbia, do Equador, da Bolívia, vieram das Guianas, vieram de todas as regiões fronteiriças com o Brasil. Quer dizer, o acesso a Belém foi de muitas maneiras favorecido para que tivesse o maior número possível, estimado em 3 mil pessoas de várias etnias naqueles debates. Acho que nem a conferência estava preparada para recepcionar tanta presença indígena, nem os povos indígenas que se dirigiram para lá tinham um programa. Acho que os Mundurukus conseguiram, com a sua resistência, dar oportunidade ao mundo. Uma oportunidade do embaixador André Corrêa do Lago de ativar um gesto muito raro, que foi o de fazer a diplomacia direta. Convidou os Mundurukus para entrar na conferência. Acho que esse gesto salvou também a diplomacia na COP30. Mostrou que, no Brasil, esses protocolos que são tão rígidos, estabelecidos pela ONU, e por governos que têm muito poder, não são inquebrantáveis. Todas as conferências têm algum gesto que transborda. Eu acho que esse transbordamento, nesse caso nosso da COP30, ele se transformou num gesto muito positivo com o diplomata segurando uma criança Munduruku. A parte indígena da conferência terminou com uma ótima notícia para a maioria dos povos indígenas, que foi o ato de demarcar 10 terras indígenas na conferência. Isso foi também um prêmio para o Ministério dos Povos Indígenas e para a conferência.

Em outras oportunidades o senhor disse que as conferências são "balcões de negócios" e que servem "xícara de café com petróleo". Olhando pra frente, seriam mais viáveis encontros menores, mais produtivos, um debate com a sociedade mais ampliado?

Em alguns países, antes mesmo da Conferência do Clima, já foram tomadas medidas que são de mitigação de danos, que é de resolver a questão das áreas litorâneas. Na Colômbia, por exemplo, o governo decidiu que não vão mais perfurar petróleo na floresta amazônica. É importante lembrar que o Brasil não detém toda a floresta tropical, que ela é compartilhada com países na bacia amazônica. E quando pensamos no que pode ser feito, podemos considerar que pode ser feito tudo. Não tem que esperar a próxima conferência. Por que aqui em governos regionais, por exemplo, as questões que já foram discutidas não se transformam em políticas públicas? Isso aí são coisas óbvias. Alguém vai falar: "mas falta vontade política dos governos para fazer isso". Alguns deles dizem que falta dinheiro. Se agora vai ter um fundo, que pelo menos algumas dessas ações saiam do papel e comecem a acontecer no cotidiano das pessoas. Se eu disse que essas conferências se caracterizam por balcão de negócio, o que mais aconteceu lá foram negócios. E sobre a xícara de petróleo no café da manhã, por um tempo ainda vai ser isso mesmo. Vai ter petróleo. Inclusive, porque não dá para saltar daqui para um outro lugar sem um mapa do caminho, como disse a Marina Silva.

