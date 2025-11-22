Documento final da COP30 exclui plano de redução gradual de combustíveis fósseis e combate ao desmatamento

André Corrêa do Lago, presidente da COP30. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O documento mais importante da COP30, em Belém, excluiu o chamado "mapa do caminho" para a redução gradual do uso de combustíveis fósseis. O tema não estava na ordem do dia da conferência, mas acabou ganhando tração a partir de falas de líderes internacionais, a começar pelo presidente Lula. Nas últimas semanas, o tema acabou sendo incluindo em um rascunho de pacote chamado de "mutirão". No entanto, neste sábado (22), após várias divergências, foi retirado do texto de forma definitiva.

Nações produtoras e exportadoras de petróleo, gás e carvão, ameaçaram implodir a negociação, caso o tema seguisse no documento. Um novo rascunho foi apresentado na sexta-feira (21), já sem a menção ao fim dos fósseis.

Esse texto foi o que vingou.

O documento final, aprovado na tarde deste sábado (22), após a construção de um acordo durante a madrugada, atende a interesses de países exportadores de petróleo e vai ao encontro dos desejos da Europa, com uma redação branda para o aumento de recursos para adaptação - assim, a UE, que queria um texto mais ambicioso em relação ao fim dos fósseis, acabou aceitando a retirada do trecho para não se comprometer também com maior financiamento direcionado às nações em desenvolvimento, que exigem recursos para lidar com os eventos extremos, como tempestades, enchentes e ondas de calor.

O resultado foi de acomodação. As decisões de uma COP sempre são por consenso - os 198 países ou partes precisam concordar com os termos, de forma unânime.

Também nenhum tipo de termo sobre acabar com o desmatamento foi citado, em uma COP que teve como premissa ocorrer no coração da Floresta Amazônica.

Entretanto, o documento trouxe um reconhecimento inédito da importância das comunidades afrodescedentes e dos territórios indígenas no combate às mudanças climáticas. Também menciona questões de gênero.

A decisão de mutirão foi uma estratégia da presidência da COP30, exercida pelo Brasil até novembro do ano que vem, para reunir os quatro temas mais polêmicos das negociações climáticas: financiamento, metas mais ambiciosas de descarbonização, as medidas unilaterais de comércio e os relatórios de transparência.

No entanto, o documento final frustra boa parte de ambientalistas e cientistas. Eles alimentaram, nas últimas duas semanas, a esperança de um texto ambicioso do ponto de vista climático.

O Greenpeace, por exemplo, disse que "a decisão da presidência de criar os dois mapas do caminhos tem gosto de prêmio de consolação".

- É claro que isso permitirá que o trabalho siga no ano que vem, e que o momentum criado em Belém não se perca. Devemos seguir, mas é importante que esses mapas do caminho mostrem mais do que apenas uma direção. E que a COP31 dê continuidade a esse trabalho nas negociações formais do ano que vem - disse Carolina Pasquali.

O presidente da Iniciativa do Tratado sobre Combustíveis Fósseis, Kumi Naidoo, declarou que o resultado da COP30 ficou muito aquém do que o mundo precisa.

- As regras de procedimentos da UNFCCC claramente não estão mais funcionando. Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais um ano por outro sinal político fraco, enquanto as comunidades queimam e se afogam - argumentou.

Carlos Nobre, um dos principais cientistas brasileiros, afirmou, junto a outros pesquisadores internacionais: