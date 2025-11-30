Declaração de Trump esvazia espaço aéreo na Venezuela

Imagens deste domingo (30) no FlightRadar mostram poucas aeronaves circulando no país. FlightRadar / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A recente declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que as companhias deveriam considerar o espaço aéreo da Venezuela como “fechado” ocasionou um esvaziamento do tráfego de aviões sobre o território venezuelano. Imagens em tempo real deste domingo (30), do site FlighRadar, mostravam poucas aeronaves sobrevoando o país.

Ainda no sábado (29), Trump afirmou que as companhias deveriam considerar o espaço aéreo da Venezuela e de suas redondezas como fechado. Na rede social Truth Social, o presidente republicano declarou: “A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas: considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado a todos pela atenção a este assunto.”

Na prática, o governo americano não tem autoridade legal para fechar o espaço aéreo de outro país. Contudo, a declaração aumenta a tensão entre os EUA e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ainda no sábado após a fala de Trump, o chanceler da Venezuela, Yván Gil Pinto, condenou “categoricamente” a fala de Trump e classificou o posicionamento como uma “ameaça colonialista”.

“Tais declarações constituem um ato hostil, unilateral e arbitrário, incompatível com os princípios mais básicos do direito internacional, e fazem parte de uma política permanente de agressão contra o nosso país, com intenções coloniais sobre nossa região da América Latina e do Caribe, em violação ao direito internacional”, diz um trecho do comunicado.

A situação, porém, vem se intensificando nos últimos dias. O tráfego aéreo na Venezuela está efetivamente suspenso há uma semana, desde que a Força Aérea dos EUA emitiu um alerta, na segunda-feira (24), advertindo sobre o risco de sobrevoar o país “devido à deterioração da situação de segurança e à intensificação da atividade militar”.

